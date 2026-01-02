Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Bu bakanın en iyi yaptığı iş


02 Ocak 2026 13:51
Bana göre 1.ve 5. sınıfları kura ile belirleme oldu. teşekkur ederim Sayın bakana

