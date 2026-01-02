EÜAŞ- Elektrik Üretim AŞ Çalışma Koşulları hakkında

Kurum içerisinde çalışan veya çalışmış ayrıca bilgi sahibi arkadaşlar bizleri bilgilendirirse çok sevinirim.

Memur olarak EÜAŞ'ta Çalışan;

1- Temel Maaş ne Kadar? (Aralık 2025) Giyim yardımı var mı? ve başka ödenekler var mı?

2- İş yerinde çalışma ortamı nasıldır? Çalışanların birbirleriyle barışık olduğu herkesin işini yapıp huzurlu olduğu bir iş midir?

3- Yıllık izinler vb gibi durumlarda genel işleyişte keyfi tutumlar olur mu?

4- Malum her yerde iş yeri şehir merkezinde değil yanlış bilmiyorsam santrallerin olduğu yerlerde. Servis ile işe gidiş geliş imkanı var mı? Kışın aşırı kar vb durumlarda ne oluyor?

5- Lojman hakkı var mı? Varsa Lojmanlar santrallerin oldugu ilçelerde mi yoksa santral yanında mi?

Benim aklıma gelen sorular genel olarak bunlar sizlerin eklemek istediği kuruma dair bilmemiz gereken bilgiler varsa paylaşırsanız sevinirim.