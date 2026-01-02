Kamu Personeli \ 399 sayılı KHK'ya Göre Çalışanlar ve İFP'ler
Editörler : gül-feşan

EÜAŞ- Elektrik Üretim AŞ Çalışma Koşulları hakkında


02 Ocak 2026 14:51
EÜAŞ- Elektrik Üretim AŞ Çalışma Koşulları hakkında

Kurum içerisinde çalışan veya çalışmış ayrıca bilgi sahibi arkadaşlar bizleri bilgilendirirse çok sevinirim.

Memur olarak EÜAŞ'ta Çalışan;

1- Temel Maaş ne Kadar? (Aralık 2025) Giyim yardımı var mı? ve başka ödenekler var mı?

2- İş yerinde çalışma ortamı nasıldır? Çalışanların birbirleriyle barışık olduğu herkesin işini yapıp huzurlu olduğu bir iş midir?

3- Yıllık izinler vb gibi durumlarda genel işleyişte keyfi tutumlar olur mu?

4- Malum her yerde iş yeri şehir merkezinde değil yanlış bilmiyorsam santrallerin olduğu yerlerde. Servis ile işe gidiş geliş imkanı var mı? Kışın aşırı kar vb durumlarda ne oluyor?

5- Lojman hakkı var mı? Varsa Lojmanlar santrallerin oldugu ilçelerde mi yoksa santral yanında mi?

Benim aklıma gelen sorular genel olarak bunlar sizlerin eklemek istediği kuruma dair bilmemiz gereken bilgiler varsa paylaşırsanız sevinirim.


rasaymemur
Aday Memur
02 Ocak 2026 16:38

eüaş'çı değilim ama enerji grubu bir promosyon işini beceremiyor, bir giyim hakkını beceremediler. çaycı temzlikçi bedava yemek yer sen para ödersin, çoğu yer dağ başında zaten. ilerde çocuklar için eğitim sağlık işleri sıkınıtı. personele değer zaten yok. işsizim diye yazacaksan en son tercihine yaz enerji grubunu.


dollylenovo
Aday Memur
02 Ocak 2026 16:42

Giyim yardımı yok. Çalışma ortamı çok rahat. Lojman var ama herkese çıkmıyor.


dollylenovo
Aday Memur
02 Ocak 2026 16:56

Yıllık izin de sıkıntı yaşamazsınız. Servis var

Toplam 3 mesaj

