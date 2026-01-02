Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Ücretsiz izinde tayin


02 Ocak 2026 15:12
Ücretsiz izinde tayin

15 aylık kızım var tayin istedim eğer çıkarsa yeni yerimde tekrar ücretsiz izinime devam edebilir miyim ? Bilgisi olan var mı ,


DevletinAmelesii
02 Ocak 2026 15:49

Alınabiliyor diye biliyorum, hatta eşimin kurumundakiler aldı. Sağlık olarak sordurmadım ama.


11221766
02 Ocak 2026 17:30
ilan metnini okuyun doğum izni vs başvuru şartları yazıyordur
