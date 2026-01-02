Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Aralık ayı enflasyon tahmini


02 Ocak 2026 15:27
Aralık ayı enflasyon tahmini

Ben 0.68 ile başlatıyorum.


reddblackk
Aday Memur
02 Ocak 2026 15:42
0.78

tolga6725
Aday Memur
02 Ocak 2026 15:57

0,79


mcorcina
Aday Memur
02 Ocak 2026 16:08

Bence en net cevap, kaç çıkmasını istiyorlarsa o tutardır. malesef :-(


deniz_marqez
Şef
02 Ocak 2026 16:13

1.1 cikar. Asgari ucret zamlari basladi 10 gun onceden.


Prof.Yılmaz
Aday Memur
02 Ocak 2026 16:36

1,18


feridunemeksiz
Şef
02 Ocak 2026 16:37
0,50

bilinçlivatandas
Şef
02 Ocak 2026 17:02
0.80

susman57
Aday Memur
02 Ocak 2026 17:34
1
