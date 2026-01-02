Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Başöğretmenlik eğitimi neden açılmadı?


02 Ocak 2026 16:09
Başöğretmenlik eğitimi neden açılmadı?

Başöğretmenlik ve uzman öğretmenlik eğitimlerinin 2 Ocak?ta yani bugün açılması gerekiyordu ama hala bana tanımlanmamış.Klavuzdaki numaralar da cevap vermiyor.Aynı sorunu yaşayan var mı?


tokanak
Aday Memur
02 Ocak 2026 16:17

Benimde durum aynı. ÖBA sayfasını kontrol ettim. Eğitim görünmüyor.


Dkdemir0107
Aday Memur
02 Ocak 2026 17:06
bende de aynı şekilde eğitim çıkmıyor

Dkdemir0107
Aday Memur
02 Ocak 2026 17:11
ilçedeki yetkiliyi aradım onlarında bilgisi yok
Toplam 3 mesaj

