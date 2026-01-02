Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Üniversite Hastanesiyle Sözleşme İmzalamazsam Ceza Alır Mıyım?


02 Ocak 2026 16:40
Üniversite Hastanesiyle Sözleşme İmzalamazsam Ceza Alır Mıyım?

üniversite hastanesinde 3+1 sözleşmeli olarak göreve başladıkdan sonra 2026 kpssye girip sonra üniversite hastanesinde ilk yılımı doldurdukdan sonra bir sonraki sene sözleşmeyi yenilemezsem 2026 puanımı 1 yıl ceza almadan 2026 kpss puanımı sağlık bakanlığında aynı ünvanla kullanabilir miyim ?

