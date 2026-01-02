KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS B Lisans Mezunları
Editörler : gül-feşan

ÖSYM 2026 SINAV TAKVİMİ


02 Ocak 2026 17:04
ÖSYM 2026 SINAV TAKVİMİ

Ösym, 14.11.2025'te 2026 sınav takvimini açıklamıştı. Bugün memurlar.net'te gördüğüm haberde sınav tarihlerinin ösym'nin açıkladıkları ile alakası yok. Güncelleme hakkı her zaman vardır ancak çoğu sınavın tarihinin değişmesi bana şüpheli geldi. Acaba önceki senelerdeki takvimlerden biriyle mi karıştırıldı diye düşünüp baktım o takvimlerle de uyuşmuyor. Üstelik CNN Türk de aynı metinle haber girmiş. Olağan dışı bir durum mu var bilmediğim ?

( https://www.memurlar.net/haber/1156121/2026-sinav-takvimi-yks-kpss-ve-lgs-ne-zaman-yapilacak.html )

( https://www.cnnturk.com/turkiye/2026-sinav-takvimi-yks-kpss-ve-lgs-ne-zaman-yapilacak-2380596 )

Çok Yazılan Konular

Antidepresan kullanımı ve heyet raporu2025/2 Sonuçlar ne zaman açıklanır4B sözleşmeli personelin idarece sözleşmesinin uzatilamamasiDHMİ düz memurluk hk.Sağlık bakanlığı mühendislik

Sözlük

çığ 1 hoşa gitmeyen hitap şekilleri 1 bi mola radyo yayını 1 güne bir söz bırak 1 herşeyde bir kusur bulmak 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 10 Bir gömleğe 99 lira vermek 1 kar tatili 1 karnında kelebekler uçuşmak 1 günün filmi 1

Son Haberler

Savunma Sanayii Başkanı duyurdu: 2026'nın ilk büyük ihracatı TEI'denÜniversite öğrencisi, Cumhurbaşkanına hakaretten tutuklandıDolar 43 TL sınırını geçtiSürücülerin keyfi kaçtı: İzmir'de otopark ücretlerine yüzde 250 zam!Futbolcunun babasını darptan tutuklanan eski milli futbolcuya tahliye

Editörün Seçimi

%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifa