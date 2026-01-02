Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

eşi öğretmen olup aile birliğinden idari dava açan var mı ?


02 Ocak 2026 17:40
eşi öğretmen olup aile birliğinden idari dava açan var mı ?
branşlı polisim sadece belli yerlerde çalışabiliyorum eşim öğretmen süresi doldu mazeret ataması istedi tayin olamadı bununla ilgili dava açan veya yardımcı olabilecek var mı?

