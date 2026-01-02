Kamu Personeli \ Akademik Personel
Kadro İlanına Anabilim Dalı İle Tamamen Alakasız Şartlar Eklenmesi?


02 Ocak 2026 18:18
Son kadro haberlerini takip ederken ilginç bir durumla karşılaştım.

31 Aralık tarihli 33124 sayılı resmi gazetede Kilis üniversitesi bir ilan yayınlamış. Coğrafya bölümüne doktor öğretim üyesi alınacak. Anabilim dalı "beşeri ve iktisadi coğrafya" olmasına karşın ilan şartına buzul erozyon gibi çalışma alanları eklemişler.

Beşeri coğrafya ile buzul, erozyon gibi konuların hiçbir alakası bulunmuyor. Beşeri coğrafya alanında çalışan bir akademisyen beşeri coğrafya kadrosuna başvuramıyor.

Bu ilanın hukuki ve akademik açıdan durumu nedir?

Ek olarak aynı ilanda uluslararası ilişkiler ofisi 2 öğretim görevlisi kadrosu çıkmış. Bunlardan bir tanesi Ales'ten muaf. Bu nasıl oluyor?

Kurumsal iletişim koordinatörlüğüne açılan bir öğretim görevlisi kadrosunda ise türk dili ve edebiyatı mezunu olmak gibi şartlar koyulmuş.

https://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2025/12/20251231-4-87.pdf

