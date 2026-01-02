Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

Zam ve Tazminatlar artırıldı


02 Ocak 2026 19:26
Zam ve Tazminatlar artırıldı

Bazı teknik personele verilen ilave ücretler artırıldı

8.dönem toplu sözleşmede uzlaşmaya varılan 23, 45 ve 46. maddelere göre bazı teknik personele en yüksek devlet memuru aylığı üzerinden verilen ilave ücretler az da olsa artırıldı.


ahmetzeki
Şube Müdürü
02 Ocak 2026 19:27

2026 uygulandı mı?

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

Katiplik Çok Zor, Nasıl Kurtulurum?ÜDS Başvurularında Hakkımın Yendiğini Düşünüyorum, Dava Hakkım Var mı?Kar, Hava Koşulları, Olağanüstü DurumlarYeşil Pasaport İçin Dolu Boş KararnamesiSosyal çalışmacı unvan değişikliğine girecek arkadaşlar tek başlık altında toplanalımEğitici Olmuş Var mı?Nitelikli Dolandırıcılık Suçu Artık ASCM'lerdeÜcretsiz İzin Hakkında Yardım4-D İşçilerin Özelleştirilmesiİnfaz ve Koruma Memurları Özlük Hakları Tek Başlık Altında Toplanalım Lütfen

Sözlük

günün filmi 1 Adresi Olmayan Ev 1 GÜMÜŞ 3 kar tatili 1 bi mola radyo yayını 2 karnında kelebekler uçuşmak 1 kırmızı buğday 1 güne bir söz bırak 1 sözlüğün memur sorunlarından uzaklaşması 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 4

Son Haberler

ASKİ saat vererek uyardı: Ankara'da 9 ilçede su kesintisiKüçükçekmece'de silahlı saldırıda 2 kişi öldüDünyadaki nitelikli bilim insanları rotayı Türkiye'ye çevirdiİstanbul'da DEAŞ operasyonu: 67 şüpheli tutuklandıSosyal medyada başlayan kavga cinayetle bitti

Editörün Seçimi

%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifa