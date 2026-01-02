Zam ve Tazminatlar ayr

Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

02 Ocak 2026 19:26
Bazı teknik personele verilen ilave ücretler artırıldı

8.dönem toplu sözleşmede uzlaşmaya varılan 23, 45 ve 46. maddelere göre bazı teknik personele en yüksek devlet memuru aylığı üzerinden verilen ilave ücretler az da olsa artırıldı.


ahmetzeki
Şube Müdürü
02 Ocak 2026 19:27

2026 uygulandı mı?

Toplam 1 mesaj

