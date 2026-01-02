Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

Nöbetteki hemşirenin başka birimlere görevlendirilmesi


02 Ocak 2026 19:53
Nöbetteki hemşirenin başka birimlere görevlendirilmesi
Arkadaşlar nöbet tuttuğum serviste hastam kalmadığı için başhemşire diğer nöbetli yerlerde çalışan servisdeki arkadaşlara yardımcı olmamı istiyor.Bunu sürekli yapıyor.Sizce bu yasal mı?

