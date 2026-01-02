Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : StMngr

Sözleşme ve geleceksizlik


02 Ocak 2026 20:38
Sözleşme ve geleceksizlik

Sadece sözleşmeli akademisyenler değil tüm akademik personel kıskaca alınmış ve geleceksizliğe, itibarsızlaştırılmaya, meslek haysiyetini kaybetmeye doğru yol alıyorlar. Akademilere artık şirket muamelesi yapılıyor, akademisyenler de araçsallaştırılıyor. Birilerinin hırs ve itibar fantezilerine kurban ediliyor. Kendini güvenceye almış, yada akademiye giremediği için kıskançlık-eziklik krizleriyle yada saldırgan trollük rollerini de üstlenenler akademilerin yaşadığı itibarsızlıkları pekiştirmeye, bunun çığırtkanlığını yapmaya çalışıyor. Entellektüel, okuyan, düşünen akademisyenin yerini proje üreten, kof puanlarla kendine imaj yapan, bonusçu, indeksçi ama sığ, yarı cahil, vizyonsuz, okumayan, eleştirmeyen, uyumlu, biatçi akademisyen profili almaya başladı adeta.. Bu ise akademileri daha da yıpratıyor. Akıllı insanlar bilir ki üniversiteler-akademiler bu yolla ne büyür ne de ilerler. Herkes sadece kendi hesabına çalışır, birilerinin dayattığı kof puanlara oynar, indeks cinnetiyle helak olup giderler...

Akademisyenler çok yoruldu çok yıprandı. Özellikle , özellikle sözleşme cenderesinden geçenler tükenmeye başladı. Bu artık sürdürülebilir bişey değil. İnsanların ruh sağlığı bozuluyor, gelecek kaygısıyla kıvranıp duruyorlar. Haysiyetlerini kaybetme tehdidiyle yüzleşiyorlar. Bugün bundan daha ciddi daha önemli bir şey yok. Adeta herkes görmezlikten geliyor. Sendikaların zaten neredeyse umurunda değil. İnsanlar sözleşme tehdidiyle, geleceksizlik korkusuyla kıvranıp duruyor. Yarın "doçentlere, prof.lara dahi sözleşme yapalım" diye konuşmaya başlarlarsa hiç şaşırmayın. Şuursuz nutukçular da atıp tutar: "elbette yapsınlar, hatta sokaklarda süründürsünler..." Sanırsın bunlara akademisyen çalışma denetleyicisi vazifesi vermişler...

Sözleşmelilerin artık hiç bir şeyi yetmiyor, yetişemiyorlar. Yönetimler belirledikleri kriterlere bile uymuyorlar. Sözleşmelileri adeta aldatıyorlar. Nereye gidecek bu hal bilemiyoruz. Bunun artık gündem olması gerekiyor. Bu sorunun yetkililere ulaştırılması gerekiyor. Seslerini ulaştırması gerekiyor. Yetkililerin buna insalcıl bir çözüm bulması gerekiyor.


SeyyahMemur60
Şef
02 Ocak 2026 21:27

Çok haklısınız Hocam. Aşağıdaki bağlantıda da göreceğiniz üzere biz zamanında bunun mücadelesini verdik.

https://forum.memurlar.net/konu/2524577/1.sayfa

Ancak şöyle bir gerçek var ki, akademisyenlerin tamamına yakını güvencesiz çalıştırılmaktan memnun (bağlantısını paylaştığım konuda yazan meslektaşlarımızı saymazsak). Akademisyenler sadece zam istiyorlar.

Doktor Öğretim Üyesi olarak atanırken, size "Yeniden atanma şartları bunlar." diyorlar ve kabul ediyorsunuz. Ama sürenizin bitimine 1-2 yıl kala bir sabah uyanıyorsunuz ki, yeniden atanma kriterlerini arşa çıkarmışlar. Maçın ortasında kural değişiyor yani.

Tek derdi para olan bir meslek grubuna az bile yapıyorlar. Sendikalara gelince, onlar sadece öğretmenleri ve memurları önemsiyorlar.

Toplam 1 mesaj

Çok Yazılan Konular

2025 Ekim Doçentlik BaşvuruDoktor Öğretim Üyesi Kadrosu İptal DavasıMemurluktan akademiye geçmek (maaş ve diğerleri)Öğretim Üyesinin emeklilik yaşının 72-75 e yükseltilmesi..Sayısal Yöntemler Bilim SınavıSözleşme ve geleceksizlikTübitak 2219 Doktora Sonrası Araştırma Bursu 2025 1. Dönem

Sözlük

GÜMÜŞ 3 kırmızı buğday 1 karnında kelebekler uçuşmak 1 bi mola radyo yayını 2 herşeyde bir kusur bulmak 1 günün filmi 1 güne bir söz bırak 1 çığ 1 Bir gömleğe 99 lira vermek 1 Adresi Olmayan Ev 1

Son Haberler

ASKİ saat vererek uyardı: Ankara'da 9 ilçede su kesintisiKüçükçekmece'de silahlı saldırıda 2 kişi öldüDünyadaki nitelikli bilim insanları rotayı Türkiye'ye çevirdiİstanbul'da DEAŞ operasyonu: 67 şüpheli tutuklandıSosyal medyada başlayan kavga cinayetle bitti

Editörün Seçimi

%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifa