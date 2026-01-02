Sözleşme ve geleceksizlik

Sadece sözleşmeli akademisyenler değil tüm akademik personel kıskaca alınmış ve geleceksizliğe, itibarsızlaştırılmaya, meslek haysiyetini kaybetmeye doğru yol alıyorlar. Akademilere artık şirket muamelesi yapılıyor, akademisyenler de araçsallaştırılıyor. Birilerinin hırs ve itibar fantezilerine kurban ediliyor. Kendini güvenceye almış, yada akademiye giremediği için kıskançlık-eziklik krizleriyle yada saldırgan trollük rollerini de üstlenenler akademilerin yaşadığı itibarsızlıkları pekiştirmeye, bunun çığırtkanlığını yapmaya çalışıyor. Entellektüel, okuyan, düşünen akademisyenin yerini proje üreten, kof puanlarla kendine imaj yapan, bonusçu, indeksçi ama sığ, yarı cahil, vizyonsuz, okumayan, eleştirmeyen, uyumlu, biatçi akademisyen profili almaya başladı adeta.. Bu ise akademileri daha da yıpratıyor. Akıllı insanlar bilir ki üniversiteler-akademiler bu yolla ne büyür ne de ilerler. Herkes sadece kendi hesabına çalışır, birilerinin dayattığı kof puanlara oynar, indeks cinnetiyle helak olup giderler...

Akademisyenler çok yoruldu çok yıprandı. Özellikle , özellikle sözleşme cenderesinden geçenler tükenmeye başladı. Bu artık sürdürülebilir bişey değil. İnsanların ruh sağlığı bozuluyor, gelecek kaygısıyla kıvranıp duruyorlar. Haysiyetlerini kaybetme tehdidiyle yüzleşiyorlar. Bugün bundan daha ciddi daha önemli bir şey yok. Adeta herkes görmezlikten geliyor. Sendikaların zaten neredeyse umurunda değil. İnsanlar sözleşme tehdidiyle, geleceksizlik korkusuyla kıvranıp duruyor. Yarın "doçentlere, prof.lara dahi sözleşme yapalım" diye konuşmaya başlarlarsa hiç şaşırmayın. Şuursuz nutukçular da atıp tutar: "elbette yapsınlar, hatta sokaklarda süründürsünler..." Sanırsın bunlara akademisyen çalışma denetleyicisi vazifesi vermişler...

Sözleşmelilerin artık hiç bir şeyi yetmiyor, yetişemiyorlar. Yönetimler belirledikleri kriterlere bile uymuyorlar. Sözleşmelileri adeta aldatıyorlar. Nereye gidecek bu hal bilemiyoruz. Bunun artık gündem olması gerekiyor. Bu sorunun yetkililere ulaştırılması gerekiyor. Seslerini ulaştırması gerekiyor. Yetkililerin buna insalcıl bir çözüm bulması gerekiyor.