Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
ya bari bu hafta


02 Ocak 2026 21:36
ya bari bu hafta
kar yağsın da tatil olsun hafta kompile yeaaaa çok yorgunum bitap düştüm ez heribiyatetkem sekte i kalpten gideceğim sağlığım bozuldu artık ya

bulaşşıkk
Şef
02 Ocak 2026 22:48

Biz iç anadoluda 1 haftadır tatiliz hahaha

