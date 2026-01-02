Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Öğretmenlikten istifa edip geri dönebilir miyim?


02 Ocak 2026 22:03
Merhaba arkadaşlar ben 3 4 aylık öğretmeni engelli kontenjanından girdim. Adaylığımı devam ediyor ama kadrolu girdim 3 4 ay başka bir iş yapmak istiyorum sonra geri dönecem aylıksız izinde duydum ama nasıl oluyor bil miyorum hangisi mantıklı böyle bir hakkım var mı 1 dönem izin almak gibi


bahçesaray
Şef
02 Ocak 2026 22:21
ücretsiz izin hakkı ilk 5 yıldan sonra
