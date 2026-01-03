Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Adli tıp faturası geldikten sonra dosyada gider avansı kalmayınca ne yapıyorsunuz


03 Ocak 2026 00:08
Adli tıp faturası geldikten sonra dosyada gider avansı kalmayınca ne yapıyorsunuz

Arkadaşlar zaman zaman başımıza geliyor, dosya adli tıpa gitmiş oluyor, atıyorum 5 bin lira delil avansı almışız, dosya adli tıptan gelmiş, biz de karar vermişiz, karardan sonra adli tıp 7 bin lira fatura göndermiş dosyada avans yok, böyle durumlarda ne yapıyorsunuz (tarafları aramanın haricinde)


katip1988
Daire Başkanı
03 Ocak 2026 00:21

adli tıp son zamanlarda once faturayı gönderiyor para gitmediyse raporu göndermiyor sanki. Bir dosyada denk geldim geçenlerde.

onun haricinde para eksikse raporu teblig etmeyin faturayı teblig edin, tebligat notuna uygun bir serh yazın bırakın. raporu teblig edince yatirmayabiliyorlar. bu sefer persone zorda kalıyor.


Sozlkatip
Aday Memur
03 Ocak 2026 00:55
gerekçeli karar yazılmadıysa idari işlere kalan bakiyeyi ödemesi hususunda yazı yazıyoruz gerekçeli kararda da karar harcı gibi davayı kaybedene yüklüyoruz harç tahsil müzekkeresi yazılıyor
