Adli tıp faturası geldikten sonra dosyada gider avansı kalmayınca ne yapıyorsunuz

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : E.Kayı Han
Çok Yazılan Konular
ÜDS Başvurularında Hakkımın Yendiğini Düşünüyorum, Dava Hakkım Var mı?Kar, Hava Koşulları, Olağanüstü DurumlarKatiplik Çok Zor, Nasıl Kurtulurum?Sosyal çalışmacı unvan değişikliğine girecek arkadaşlar tek başlık altında toplanalımEğitici Olmuş Var mı?Ücretsiz İzin Hakkında YardımAdli tıp faturası geldikten sonra dosyada gider avansı kalmayınca ne yapıyorsunuz4-D İşçilerin ÖzelleştirilmesiBurs borcu banka blokesiNitelikli Dolandırıcılık Suçu Artık ASCM'lerde
Sözlük
Son Haberler
Uzman erbaşlığa geçen sözleşmeli erlere verilecek ikramiyeye ilişkin önemli karar3 Ocak 2026'dan önemli gündem başlıklarıİstediği verilmeyince restorana tüfekle saldırdı: 1 ölü39 yıldır satıştaydı: Efsane modelin Türkiye satışları durdurulduHusumetlisini sitenin bahçesinde pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Editörün Seçimi
%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifa