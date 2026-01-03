Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

Suriye Görevi Hakkında (güncel tutalım lütfen)


03 Ocak 2026 06:44
Merhaba arkadaşlar gitmiş biri olarak yazıyorum.

&#10004;&#65039;herhangibir gitme şartı bulunmamaktadır

&#10004;&#65039;kadro ,trafik ve şube personeli rahatlıkla yazıp gelip gelebilir . Çoğu gelen personelin referansı olmadan geliyor

&#10004;&#65039;Dilekçe emniyetin Dış ilişkiler daire başkanlığına yazılmaktadır

&#10004;&#65039; Çoğu kadronun idari bürosu artık kalktı diyerek dilekçeleri kabul etmediğini duyuyoruz ., öyle bir şey yok şuan Telabyad bölgesi kadroya hala açık

&#10004;&#65039; Değişimler 17 Ocak olmaktadır ..yaz değişimleri 17 temmuzda olmaktadır .

&#10004;&#65039; Yemekleri ve kumanyalar yerleskede ücretsiz verilemktedir .

&#10004;&#65039; Gelen personel 6 ay görev yaptıktan sonra , yarısı UZATMA dilekçesi yazmaktadır .ancak 6 ay sonunda daire yeni personel talep etmektedir .

&#10004;&#65039;Ocak 2025 de ek 47.000 TL ama bu para 2026 Ocak da maaş zammı ile aynı oranda artacaktır.

&#10004;&#65039; Ortama uyum sağlayamadığı da dilediğin zaman feragat dilekçesi vererek Suriye'den ayrilabiliyorsun

&#10004;&#65039; Senelik izin ve rapor olaylarında herhanbir soru. Çıkmıyor dileyen dilediği tarihlerde çıkıyor

&#10004;&#65039;Ara ara feragat veren personelin yerine verilen dilekçeleri değerlendirerek , ara tarihlerde gelen olamktadir .

&#10004;&#65039; 6 ayını dolduran personel , yarısi uzatma dilekcesi veriyorsa bence fazla eleştirilere aldırış etme


Asberkemal
Aday Memur
03 Ocak 2026 06:46

