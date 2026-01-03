Suriye Görevi Hakkında (güncel tutalım lütfen)

Merhaba arkadaşlar gitmiş biri olarak yazıyorum.
✔️herhangibir gitme şartı bulunmamaktadır
✔️kadro ,trafik ve şube personeli rahatlıkla yazıp gelip gelebilir . Çoğu gelen personelin referansı olmadan geliyor
✔️Dilekçe emniyetin Dış ilişkiler daire başkanlığına yazılmaktadır
✔️ Çoğu kadronun idari bürosu artık kalktı diyerek dilekçeleri kabul etmediğini duyuyoruz ., öyle bir şey yok şuan Telabyad bölgesi kadroya hala açık
✔️ Değişimler 17 Ocak olmaktadır ..yaz değişimleri 17 temmuzda olmaktadır .
✔️ Yemekleri ve kumanyalar yerleskede ücretsiz verilemktedir .
✔️ Gelen personel 6 ay görev yaptıktan sonra , yarısı UZATMA dilekçesi yazmaktadır .ancak 6 ay sonunda daire yeni personel talep etmektedir .
✔️Ocak 2025 de ek 47.000 TL ama bu para 2026 Ocak da maaş zammı ile aynı oranda artacaktır.
✔️ Ortama uyum sağlayamadığı da dilediğin zaman feragat dilekçesi vererek Suriye'den ayrilabiliyorsun
✔️ Senelik izin ve rapor olaylarında herhanbir soru. Çıkmıyor dileyen dilediği tarihlerde çıkıyor
✔️Ara ara feragat veren personelin yerine verilen dilekçeleri değerlendirerek , ara tarihlerde gelen olamktadir .
✔️ 6 ayını dolduran personel , yarısi uzatma dilekcesi veriyorsa bence fazla eleştirilere aldırış etme
