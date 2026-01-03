Suriye Görevi Hakkında (güncel tutalım lütfen)

Merhaba arkadaşlar gitmiş biri olarak yazıyorum.
1) herhangibir gitme şartı bulunmamaktadır
2)kadro ,trafik ve şube personeli rahatlıkla yazıp gelip gelebilir . Çoğu gelen personelin referansı olmadan geliyor
3)Dilekçe emniyetin Dış ilişkiler daire başkanlığına yazılmaktadır
4)Çoğu kadronun idari bürosu artık kalktı diyerek dilekçeleri kabul etmediğini duyuyoruz ., öyle bir şey yok şuan Telabyad bölgesi kadroya hala açık.. Tüm ilin Tüm kadro personeli gelebilir .. şark personeli ve batı Personeli ayrımı yok .
5)Değişimler 17 Ocak olmaktadır ..yaz değişimleri 17 temmuzda olmaktadır .
7)Yemekleri ve kumanyalar yerleskede ücretsiz verilemktedir .
8)Gelen personel 6 ay görev yaptıktan sonra , yarısı UZATMA dilekçesi yazmaktadır .ancak 6 ay sonunda daire yeni personel talep etmektedir .
9)Ocak 2025 de ek 47.000 TL ama bu para 2026 Ocak da maaş zammı ile aynı oranda artacaktır. Güncel zam açıklanınca altına ek olarak yazarım
10)Ortama uyum sağlayamadığı da dilediğin zaman feragat dilekçesi vererek Suriye'den ayrilabiliyorsun
11)Senelik izin ve rapor olaylarında herhanbir soru. Çıkmıyor dileyen dilediği tarihlerde çıkıyor.
12)Ara ara feragat veren personelin yerine verilen dilekçeleri değerlendirerek , ara tarihlerde gelen olamktadir
13) görevin kamera izlemek, ve uygulama takibi yapmak
14) Görev süresi 6 ay
14) 6 ayını dolduran personel , yarısi uzatma dilekcesi veriyorsa bence fazla eleştirilere aldırış etme. Zaten uzatmayı daire kabuletmiyor
15) Borcun varsa gelin devrelerim , kendine ve çevresine zarar verme saçmalığına girme derin .
Genel değişim TARİHLERİ
15 OCAK ... 15 TEMMUZ..
Bu tarihler haricinde feragat edilen kişinin yerine gidilebilir
