Suriye Görevi Hakkında (güncel tutalım lütfen)


03 Ocak 2026 07:02
Merhaba arkadaşlar gitmiş biri olarak yazıyorum.

1) herhangibir gitme şartı bulunmamaktadır

2)kadro ,trafik ve şube personeli rahatlıkla yazıp gelip gelebilir . Çoğu gelen personelin referansı olmadan geliyor

3)Dilekçe emniyetin Dış ilişkiler daire başkanlığına yazılmaktadır

4)Çoğu kadronun idari bürosu artık kalktı diyerek dilekçeleri kabul etmediğini duyuyoruz ., öyle bir şey yok şuan Telabyad bölgesi kadroya hala açık.. Tüm ilin Tüm kadro personeli gelebilir .. şark personeli ve batı Personeli ayrımı yok .

5)Değişimler 17 Ocak olmaktadır ..yaz değişimleri 17 temmuzda olmaktadır .

7)Yemekleri ve kumanyalar yerleskede ücretsiz verilemktedir .

8)Gelen personel 6 ay görev yaptıktan sonra , yarısı UZATMA dilekçesi yazmaktadır .ancak 6 ay sonunda daire yeni personel talep etmektedir .

9)Ocak 2025 de ek 47.000 TL ama bu para 2026 Ocak da maaş zammı ile aynı oranda artacaktır. Güncel zam açıklanınca altına ek olarak yazarım

10)Ortama uyum sağlayamadığı da dilediğin zaman feragat dilekçesi vererek Suriye'den ayrilabiliyorsun

11)Senelik izin ve rapor olaylarında herhanbir soru. Çıkmıyor dileyen dilediği tarihlerde çıkıyor.

12)Ara ara feragat veren personelin yerine verilen dilekçeleri değerlendirerek , ara tarihlerde gelen olamktadir

13) görevin kamera izlemek, ve uygulama takibi yapmak

14) Görev süresi 6 ay

14) 6 ayını dolduran personel , yarısi uzatma dilekcesi veriyorsa bence fazla eleştirilere aldırış etme. Zaten uzatmayı daire kabuletmiyor

15) Borcun varsa gelin devrelerim , kendine ve çevresine zarar verme saçmalığına girme derin .

Genel değişim TARİHLERİ

15 OCAK ... 15 TEMMUZ..

Bu tarihler haricinde feragat edilen kişinin yerine gidilebilir


03 Ocak 2026 07:06

Ayrıca şarka geçen süre dahil oluyor düşürüyor ama ne kadarını düşürüyor bilmiyorum


03 Ocak 2026 07:15
Giden bi arkadaş yemek parası kesiliyor demişti

03 Ocak 2026 07:19

Hayır bordo 2 kalemden oluşuyor .kesilen birşey görünmüyor .. ana maaş ..birde 47.000 ..

.Ocak 2026 zammı ile bu ek aynı oranda artacak. .aynı şekilde temmuz 2026 zaminda da aynı oranda artacak

03 Ocak 2026 08:29
mesela 2 ay sonra ben 6 ayı beklemek istemiyorum gideceğim dediğin zaman dilekçe verip ayrılıyor musun ayrıca orda yatan maaş da ayın 15 inde normal maaş ile birlikte mi yatıyor
