Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Memura 3 Zam Birden.


03 Ocak 2026 10:07
Pazartesi günü TÜİK, enflasyon verilerini açıklayacak. Sıfır bilmem kaç zam aldığımız için başta memurlar net olmak üzere bütün haber sitelerinde MEMURA 3 ZAM BİRDEN haber başlıklarını göreceğiz. YETKILI AMA ETKILI OLMAYAN SENDIKA VE KONFEDERASYON ÇIKIP EN SERT! AÇIKLAMALARI YAPACAK.

memurlar da her zamanki gibi maaş robotunu güncelleyecek işte kuruşu kuruşuma ZAMLI! 2026 maaşları diye


Çorluilolsun
Şube Müdürü
03 Ocak 2026 10:33

Akşam haberlerinde de memur%18 emekli %12 manşetleri görürüz, sonra memleketteki krizin sebebi de memurlar fısıldaşmalarına da şaşırmayız..


oflurecep
Daire Başkanı
03 Ocak 2026 10:40

Beklenti 0,98%

