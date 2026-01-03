Yardımcı hizmetlerde iken bölüm bitirmek

Kamu Personeli \ GİH, THS, YHS ve AHS
03 Ocak 2026 10:50
Yardımcı hizmetlerde hizmetli olarak calısıyorum 2 yıllık önlisans bölümü olan fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümü bitirdim bölüm teknik olarak geciyor ama ne maas ne de unvanda degisiklik olmadı ne yapmam gerekiyor?

