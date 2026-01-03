Kamu personeli ortak konular \ Maaş, Görevde Yükselme ve Diğer Özlük Hakları
Teknisyen tekniker kadrosuna geçebilmek


03 Ocak 2026 10:58
Teknisyen tekniker kadrosuna geçebilmek

Yardımcı hizmetler sınıfında hizmetli olarak görev yapıyorum 2 yıllık önlisans bölümü olan fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümü mezunuyum bölüm teknik olarak geçiyor ancak ne unvanm ne de maasım degisti ne yapmam gerekir?

