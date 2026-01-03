KPSS ve diğer sınavlar \ KPSS Önlisans ve Lise Mezunları
Emekli olan kpss den atanır mı?


03 Ocak 2026 11:26
Emekli olan kpss den atanır mı?

Merhaba,eşimden ölüm aylığı aliyorum. Kpss önlisans girmeyi düşünüyorum,emekli oldugum icin atanmada sorun cikar mi ? Namik kemal üniversitesi memur aliminda sartlardan biri emekli olmamasiydi bilgim olmadigim için sormak istedim yoksa kpss girmemin anlami kalmayacak.

