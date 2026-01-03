Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

uyarı cezası 5 yıldan sonra sistemden nasıl sildirebilirim


03 Ocak 2026 12:03
uyarı cezası 5 yıldan sonra sistemden nasıl sildirebilirim
arkadaşlar yardımcı olabilir misiniz bu konuda nasıl sildireceğim ne yapmam gerekir

Çok Yazılan Konular

Merkez teşkilatı hakkında yardımBoşanmaya bağlı tayinİller arasi elazığ hemsireOcak ayı iller arası tayinBoşanma tayini hk.Sosyal ÇalışmacıSağlık yönetimi büro personeliÜcretsiz izinde tayinNöbetteki hemşirenin başka birimlere görevlendirilmesiÜnvan değişikliği sınavı

Sözlük

kar tatili 1 Adresi Olmayan Ev 1 günün filmi 1 bi mola radyo yayını 2 kırmızı buğday 1 güne bir söz bırak 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 1 GÜMÜŞ 3 karnında kelebekler uçuşmak 1 Bir gömleğe 99 lira vermek 1

Son Haberler

Esnaftan çağrı: Prim gün sayısı müjdesi bu yıl hayata geçirilmeliKilis 7 Aralık Üniversitesi bu ilanı iptal etmeli!4 büyükler yatırımcısını mutlu etmediMHP 100 maddelik Anayasa teklifini açıkladıBu ilçede eksi 39 derece görüldü

Editörün Seçimi

%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifa