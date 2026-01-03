Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Bakmakla Yükümlü Olduğuna Dair Sağlık Raporu Nasıl Alınır ?


03 Ocak 2026 12:40
Bakmakla Yükümlü Olduğuna Dair Sağlık Raporu Nasıl Alınır ?

Merhabalar,

Okulumda norm fazlası durumunda olmam nedeniyle ve durumumu bildikleri için benden ?Bakmakla Yükümlü Olduğuna Dair Sağlık Raporu? talep edildi.

Babam 91 yaşında olup; ileri astım, demans ve prostat kanseri hastalıkları bulunmaktadır. Günlük bakımını fiilen ben yapmaktayım. Annem ise 82 yaşında, hayattadır ancak onun da zaman zaman bakıma ihtiyacı olmaktadır.

Bu nedenle pazartesi günü, hastanede bulunan sağlık kurulundan ?Bildirim Raporu? için randevu aldım. Süreçle ilgili daha önce tecrübem olmadığı için bazı konularda tereddüt yaşıyorum.

Hastanede özellikle yazdırmam gereken özel bir ifade veya metin var mı?

Raporun Milli Eğitim Bakanlığı?na sunulacağına dair özel bir başlık veya ibare ekletmem gerekir mi?

Bu raporu daha önce almış olan veya süreci bilen varsa, yol gösterebilirse çok memnun olurum.

Şimdiden teşekkür ederim.

Çok Yazılan Konular

25 yılı dolduran öğretmen emekli olabilmelidir.Bu bakanın en iyi yaptığı iş 2026 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazarete bağlı yer değiştirme duyurusuBaşöğretmenlik eğitimleri her branş için ayrı mı?Başöğretmenlik eğitimi neden açılmadı?Sayın Bakan bu forumu takip ediyor mudur?Öğretmenlikten istifa edip geri dönebilir miyim?Sürekli devamsız öğrenci ve idare baskısıÖğretmenlikten memurluğa geçişRotasyona uğradığım okula yeniden yönetici görevlendirme başvurusu yapabilir miyim?

Sözlük

kar tatili 1 Adresi Olmayan Ev 1 günün filmi 1 bi mola radyo yayını 2 kırmızı buğday 1 güne bir söz bırak 1 Sözlük Yılbaşı Hediye Çekilişi 1 GÜMÜŞ 3 karnında kelebekler uçuşmak 1 Bir gömleğe 99 lira vermek 1

Son Haberler

Esnaftan çağrı: Prim gün sayısı müjdesi bu yıl hayata geçirilmeliKilis 7 Aralık Üniversitesi bu ilanı iptal etmeli!4 büyükler yatırımcısını mutlu etmediMHP 100 maddelik Anayasa teklifini açıkladıBu ilçede eksi 39 derece görüldü

Editörün Seçimi

%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifa