Bakmakla Yükümlü Olduğuna Dair Sağlık Raporu Nasıl Alınır ?

Merhabalar,

Okulumda norm fazlası durumunda olmam nedeniyle ve durumumu bildikleri için benden ?Bakmakla Yükümlü Olduğuna Dair Sağlık Raporu? talep edildi.

Babam 91 yaşında olup; ileri astım, demans ve prostat kanseri hastalıkları bulunmaktadır. Günlük bakımını fiilen ben yapmaktayım. Annem ise 82 yaşında, hayattadır ancak onun da zaman zaman bakıma ihtiyacı olmaktadır.

Bu nedenle pazartesi günü, hastanede bulunan sağlık kurulundan ?Bildirim Raporu? için randevu aldım. Süreçle ilgili daha önce tecrübem olmadığı için bazı konularda tereddüt yaşıyorum.

Hastanede özellikle yazdırmam gereken özel bir ifade veya metin var mı?

Raporun Milli Eğitim Bakanlığı?na sunulacağına dair özel bir başlık veya ibare ekletmem gerekir mi?

Bu raporu daha önce almış olan veya süreci bilen varsa, yol gösterebilirse çok memnun olurum.

Şimdiden teşekkür ederim.