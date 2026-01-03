Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
03 Ocak 2026 12:41
25 yılı dolduran öğretmen emekli olabilmelidir.Bu bakanın en iyi yaptığı iş 2026 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazarete bağlı yer değiştirme duyurusuBaşöğretmenlik eğitimleri her branş için ayrı mı?Başöğretmenlik eğitimi neden açılmadı?Sayın Bakan bu forumu takip ediyor mudur?Öğretmenlikten istifa edip geri dönebilir miyim?Sürekli devamsız öğrenci ve idare baskısıÖğretmenlikten memurluğa geçişRotasyona uğradığım okula yeniden yönetici görevlendirme başvurusu yapabilir miyim?

Esnaftan çağrı: Prim gün sayısı müjdesi bu yıl hayata geçirilmeliKilis 7 Aralık Üniversitesi bu ilanı iptal etmeli!4 büyükler yatırımcısını mutlu etmediMHP 100 maddelik Anayasa teklifini açıkladıBu ilçede eksi 39 derece görüldü

%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifa