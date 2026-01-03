Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Öğretmenlerin Polis ile olan Rekabetleri


03 Ocak 2026 15:46
Öğretmenlerin Polis ile olan Rekabetleri

Bu öğretmenlerin Polis ile alıp veremedikleri ne acaba? Her Platformda her Memur Maaşları fotoğrafları altında "Polis şu kadar alıyo Öğretmen nasıl Polisten düşük alır" diye yaptıkları yorumlar.! Polisleri İlkokul mezunu, okuma yazma bilmeyen kişiler zannediyorlar sanırım, kendilerini o kadar yüksek görüyorlar ki.! Devlet bu Öğretmenleri bi doyuramadı gitti ? Yere kar düşse tatil, seçim olsa tatil, bayramları zaten saymıyoruz.. toplasanız günde 5 saat çalıştıkları yok ama lafa gelince çok yoruluyorlar.. Çok meraklılar Polis olabilir kimse tutmayor.. Polislerin içinde atanamayan bir dünya Öğretmen var 40 Yaşında KPSS çalışıyorlar beğenmedikleri Öğretmenlik mesleğine geçmek için.. 5 ay tatil yetmiyo sanırım öğretmene yılda.. Yaz gelince Dubaiden, Paristen, Romadan, Venedikten fotolar atarlar, Kış gelince en mağdur hep kendileri olurlar.!&#128514;

Mağduruz rolü yapa yapa en yüksek memur maaşına çıkardılar maaşlarını ama sorsalar hep mağdurlar.!

