Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : StMngr

Ögretim görevlisi başvurusunda dil şartı


03 Ocak 2026 16:07
Ögretim görevlisi başvurusunda dil şartı

Herkese merhaba öğretim görevlisi başvurusunda 50 dil puanı istenmiş. üds puanımız geçerli olur mu?

Çok Yazılan Konular

2025 Ekim Doçentlik BaşvuruSayısal Yöntemler Bilim SınavıKadro İlanına Anabilim Dalı İle Tamamen Alakasız Şartlar Eklenmesi?Sözleşme ve geleceksizlik

Sözlük

Bir gömleğe 99 lira vermek 1 kar tatili 1 GÜMÜŞ 3 bi mola radyo yayını 1 herşeyde bir kusur bulmak 1 güne bir söz bırak 1 kırmızı buğday 1 karnında kelebekler uçuşmak 1 hoşa gitmeyen hitap şekilleri 2 Adresi Olmayan Ev 1

Son Haberler

Trump: Maduro'nun yakalanması TV dizisi gibiydiSavunma ve havacılık ihracatta 10 milyar dolar eşiğini aştıDünyanın en büyük petrol rezervi hangi ülkedeCHP'den istifa eden vekil, AK Parti'ye geçeceğini açıkladıDışişleri Bakanlığı'ndan Venezuela açıklaması

Editörün Seçimi

%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifa