Kamu Personeli \ 4B'li Sözleşmeli Personel
Editörler : bilgisayartekniker

Sözleşmeli personel alım hk.


03 Ocak 2026 17:00
Sözleşmeli personel alım hk.

Merhaba . https://kariyerkapisi.gov.tr/isealim üzerinden herhangi bir kuruma üniversiteye felan atanırsam işe başlayıp sözleşme imzalasam merkezi atamalarda tercih hakkım oluyor mu ? Yoksa cezalı duruma düşüyor muyum ?

Çok Yazılan Konular

4b Mühendis MaaşıKadroya geçen var mı?Kadroya geçişte öğrenim durumuÜniversite Hastanesiyle Sözleşme İmzalamazsam Ceza Alır Mıyım?

Sözlük

GÜMÜŞ 3 kar tatili 1 karnında kelebekler uçuşmak 1 herşeyde bir kusur bulmak 1 güne bir söz bırak 1 hoşa gitmeyen hitap şekilleri 2 kırmızı buğday 1 bi mola radyo yayını 1 Adresi Olmayan Ev 1 Bir gömleğe 99 lira vermek 1

Son Haberler

Trump: Maduro'nun yakalanması TV dizisi gibiydiSavunma ve havacılık ihracatta 10 milyar dolar eşiğini aştıDünyanın en büyük petrol rezervi hangi ülkedeCHP'den istifa eden vekil, AK Parti'ye geçeceğini açıkladıDışişleri Bakanlığı'ndan Venezuela açıklaması

Editörün Seçimi

%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifa