03 Ocak 2026 17:06
Disiplin dosyasının tam gönderilmemesi

Arkadaşlar bir soruşturma geçiriyorum , müfettiş raporu tarafıma tebliğ edildi ve yedigun süre tanındı , ben tebliğ günün dosyanın tamamının verilmesi için ücretini yatırıp dekontla dilekçe verdim.

1. Bu durumda yinede yedi gün içinde savunmami yaomalimiyim

2. Sözlü savunmaya kadar bu dosyanın tamamını tarafıma vermezlerse kurul alyhime karar verebilirmi

