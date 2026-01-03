Meb yönetici kadrosunda 501-601 sayı sıkıntısı.

Siz bir sorunu dile getirmişsiniz, arkadaşlarımız da fikirlerini beyan etmişler. Üstelik kimse size hakaret de etmemiş ama sizin bu yorumunuz gereksiz derecede saldırganca. Öncelikle burası bir forum, amacı fikir beyan etmek. Sizin sorununuz var, evet dile de getirmişsiniz. Ancak burada size cevap yazabilecek kimse bu konuda bir çözüm sunacak makamda değil, ancak size tavsiye verebilir, fikrini beyan edebilir. İstediğiniz şey insanların fikrini, yorumunu duymak değilse buraya yazmanızın amacı ne? Veya sizin paylaştığınız sorunla ilgili bizlerden beklentiniz ne?

