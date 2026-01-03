Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Meb yönetici kadrosunda 501-601 sayı sıkıntısı.


03 Ocak 2026 17:13
Değerli arkadaşlar okullarda müdür yardımcıları perişan ağır işyükü var meb acil bir çözüm bulmalı. mebbis,e okul,öğrenci işleri,personel,veliler,törenler,sıfır atık,okulum temiz,nöbetker,sosyal etkinlikler,belirli gün hafta,okul aile birliği,tefbis,tif,kbs ekdersler,taşıma,yemek,kantin,taşınır tif işleri,doğrudan temin,okulun sürekli arızalanan lamba,musluk,kapı kolu vb.öğrenci veli sorunları kavgalar,ebys yazışmalar,stratejik plan,tedbirler planı,isg,okul sağlığı güvenliği, bunlar daha bir kısmı.Allahtan revamı 1 müdür yardımcısının yapacağı işmi bunlar.Meb duymuyor sendikalarda mı duymuyor bu konuda güçlü bir kamuoyu oluşturmalıyız sesimizi duyurmalıyız.Eskiden birkaç kişi yazınca meb konuya el atar çözerdi malesef şimdi öyle bir meb yok.


tarih-1903
Şube Müdürü
03 Ocak 2026 18:58

bırak müdür yardımcılığını o zaman


bahçesaray
Şef
03 Ocak 2026 20:10
müdür ol

0109
Aday Memur
03 Ocak 2026 20:16

Troler devrede şakşakçılığın kıyakçılığın sonu ayakçılıktır bilesiniz.Burada ciddi bir sorun dile getirilmiş ve çözülmediği için sitem var eleştiri var.Kimsete hakaret küfür yok.Sizin gibi eğitimden nasibini almayanlarında burada işi yok niye yazıyorsunuz.


bahçesaray
Şef
03 Ocak 2026 20:24
Sana, sallanan koltuk verip ,akşama kadar sallanacakmısın dediler, herhalde okulda işlerin nasıl yürüdüğü en azın 4,5 yıldır görmüşsündür. Mızıkçılık yapmayalım.

blackdesert
Şef
03 Ocak 2026 20:26

rehberlikçi müdür yardımcıları neden derse girmiyor da branşçılar giriyor bu ihanet değil mi


okuryazar3
Müsteşar
03 Ocak 2026 20:37

Valla bizim müdür yardımcısı koltuğa yapıştı, gözlerini ekrandan ayıramıyor gün boyu..

Öğretmenliğe terfi et rahat et tavsiyesinde bulunuyorum düşünmüyor da değilim demeye başladı:))

Sistem adına sistemsizlik düzen adına düzensizlik dayatan angayacı zihniyet karne yerine bize de davranış değerleme vs..icat ettiler ule valla fare bileğime yapıştı:)


m.r_f
Daire Başkanı
04 Ocak 2026 16:24

Siz bir sorunu dile getirmişsiniz, arkadaşlarımız da fikirlerini beyan etmişler. Üstelik kimse size hakaret de etmemiş ama sizin bu yorumunuz gereksiz derecede saldırganca. Öncelikle burası bir forum, amacı fikir beyan etmek. Sizin sorununuz var, evet dile de getirmişsiniz. Ancak burada size cevap yazabilecek kimse bu konuda bir çözüm sunacak makamda değil, ancak size tavsiye verebilir, fikrini beyan edebilir. İstediğiniz şey insanların fikrini, yorumunu duymak değilse buraya yazmanızın amacı ne? Veya sizin paylaştığınız sorunla ilgili bizlerden beklentiniz ne?

0109, 2 gün önce

gevas1977
Memur
04 Ocak 2026 18:30
olur olur gider.

0109
Aday Memur
04 Ocak 2026 18:52

Avukat bey teşekkürler tavsiyelwrin için.Anlaşılan yukarıda yazanları tam okumamışsın dalga geçer gibi cevap verenlere bir sözün yok bize okuyorsun hayırdır.

m.r_f, Dün

Talai
Aday Memur
04 Ocak 2026 19:13

Skandal olan kusım neresi? 500 öğrenci içn bir müdür bir müdür yardımcısı yeterli değil mi?


0109
Aday Memur
04 Ocak 2026 19:37

Eğitimci olmadığın çok belli oluyor

Talai, Dün

Toplam 11 mesaj

