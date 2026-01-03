Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Mebin 501-601 Skandalı


03 Ocak 2026 17:13
Mebin 501-601 Skandalı

Değerli arkadaşlar okullarda müdür yardımcıları perişan ağır işyükü var meb acil bir çözüm bulmalı. mebbis,e okul,öğrenci işleri,personel,veliler,törenler,sıfır atık,okulum temiz,nöbetker,sosyal etkinlikler,belirli gün hafta,okul aile birliği,tefbis,tif,kbs ekdersler,taşıma,yemek,kantin,taşınır tif işleri,doğrudan temin,okulun sürekli arızalanan lamba,musluk,kapı kolu vb.öğrenci veli sorunları kavgalar,ebys yazışmalar,stratejik plan,tedbirler planı,isg,okul sağlığı güvenliği, bunlar daha bir kısmı.Allahtan revamı 1 müdür yardımcısının yapacağı işmi bunlar.Meb duymuyor sendikalarda mı duymuyor bu konuda güçlü bir kamuoyu oluşturmalıyız sesimizi duyurmalıyız.Eskiden birkaç kişi yazınca meb konuya el atar çözerdi malesef şimdi öyle bir meb yok.

Çok Yazılan Konular

Bu bakanın en iyi yaptığı iş 25 yılı dolduran öğretmen emekli olabilmelidir.2026 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazarete bağlı yer değiştirme duyurusuBaşöğretmenlik eğitimleri her branş için ayrı mı?Başöğretmenlik eğitimi neden açılmadı?Sayın Bakan bu forumu takip ediyor mudur?Öğretmenlikten istifa edip geri dönebilir miyim?Ortaokul müdür yardımcısı normu artırılmalıdır.Sürekli devamsız öğrenci ve idare baskısıRotasyona uğradığım okula yeniden yönetici görevlendirme başvurusu yapabilir miyim?

Sözlük

kar tatili 1 güne bir söz bırak 1 Bir gömleğe 99 lira vermek 1 kırmızı buğday 1 Adresi Olmayan Ev 1 herşeyde bir kusur bulmak 1 GÜMÜŞ 3 bi mola radyo yayını 1 hoşa gitmeyen hitap şekilleri 2 karnında kelebekler uçuşmak 1

Son Haberler

Trump: Maduro'nun yakalanması TV dizisi gibiydiSavunma ve havacılık ihracatta 10 milyar dolar eşiğini aştıDünyanın en büyük petrol rezervi hangi ülkedeCHP'den istifa eden vekil, AK Parti'ye geçeceğini açıkladıDışişleri Bakanlığı'ndan Venezuela açıklaması

Editörün Seçimi

%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifa