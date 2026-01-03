33. dönem POMEM ve HAGB hk.

2021 yılında hakkımda TCK 216/2 maddesi (Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama) uyarınca 5 ay hapis cezası üzerine HAGB verildi. pandemi zamanında boşluğuma denk gelip twit atmıştım, bu zamana kadar adliyeyle veya karakolla işim olmadı bu olay dışında. halihazırda HAGB süreci de bu yılın temmuzunda bitecek. özetle bu süreç POMEM'e girişte bana bir sorun teşkil eder mi?

ilaveten, bu suçun katalog bir suç olmadığının farkındayım fakat güvenlik soruşturması/arşiv araştırması durumu kafamı kurcalıyor. böyle bir durum yaşayan arkadaşlar varsa bilgilendirirse çok sevinirim. iyi forumlar.