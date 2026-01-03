KPSS ve diğer sınavlar \ POMEM, Bekçi, PMYO, PAEM
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

33. dönem POMEM ve HAGB hk.


03 Ocak 2026 17:15
33. dönem POMEM ve HAGB hk.

2021 yılında hakkımda TCK 216/2 maddesi (Halkın bir kesimini, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep, cinsiyet veya bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama) uyarınca 5 ay hapis cezası üzerine HAGB verildi. pandemi zamanında boşluğuma denk gelip twit atmıştım, bu zamana kadar adliyeyle veya karakolla işim olmadı bu olay dışında. halihazırda HAGB süreci de bu yılın temmuzunda bitecek. özetle bu süreç POMEM'e girişte bana bir sorun teşkil eder mi?

ilaveten, bu suçun katalog bir suç olmadığının farkındayım fakat güvenlik soruşturması/arşiv araştırması durumu kafamı kurcalıyor. böyle bir durum yaşayan arkadaşlar varsa bilgilendirirse çok sevinirim. iyi forumlar.

Çok Yazılan Konular

Pomem Önlisans Puan ?

Sözlük

kar tatili 1 güne bir söz bırak 1 Bir gömleğe 99 lira vermek 1 kırmızı buğday 1 Adresi Olmayan Ev 1 herşeyde bir kusur bulmak 1 GÜMÜŞ 3 bi mola radyo yayını 1 hoşa gitmeyen hitap şekilleri 2 karnında kelebekler uçuşmak 1

Son Haberler

Trump: Maduro'nun yakalanması TV dizisi gibiydiSavunma ve havacılık ihracatta 10 milyar dolar eşiğini aştıDünyanın en büyük petrol rezervi hangi ülkedeCHP'den istifa eden vekil, AK Parti'ye geçeceğini açıkladıDışişleri Bakanlığı'ndan Venezuela açıklaması

Editörün Seçimi

%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifa