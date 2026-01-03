Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Merhabalar, ilk tercih olarak muğla yazmayı düşünüyorum. Özellikle Fethiye kiralar, çalışma şartları nasıldır, orada çalışanlar yada bilgisi olanlar ne önerir. yardımcı olabilir misiniz? teşekkür ederim şimdiden


Kira 50 bin

