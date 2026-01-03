Üniversite hastanesinden sağlık bakanlığına geçiş

Kamu Personeli \ Sağlık Bakanlığı
Editörler : gül-feşan

03 Ocak 2026 18:21
Merhabalar. üniversite hastanesine laboratuvar teknikeri olarak atandım. orada çalışmaya başlasam. 2026 birdaha sınava girip güzel bi puan alırsam tıbbi sekreter unvanıyla sağlık bakanlığına atanabilir miyim herhangi bi süre cezası vs olmaksızın? youtubeda hocalar unvan değişikliğiyle atanılabiliyor diyolar ama bu unvan değişikliğine giriyor mu acaba kimse net bişey bilmiyor? bilgisi olan var mı bu konuda?


ahmet232
Aday Memur
03 Ocak 2026 19:10

ikiside 4b alım ve sağlık teknikeri olduğu için atansanda başlayış yapamazsın

Toplam 1 mesaj

