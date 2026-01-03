Denetim ve komisyonlar uzmanları tarafından kurulmalı.

Kullanıcı Uyar
Şikayet Bildirimi
Önemli Uyarı :
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Bu servisi gereksiz kullananların şikayet etme hakkı geri alınacaktır.
Adınız Soyadınız E-Posta Adresiniz Şikayet Nedeninizi Güvenlik kodu
Editörler : Pangaea
Çok Yazılan Konular
Başöğretmen Ocak maaşı ne kadar olur? (2026)Bu bakanın en iyi yaptığı iş Başöğretmenlik eğitimi neden açılmadı?2026 yarıyıl tatili öğretmenlerin mazarete bağlı yer değiştirme duyurusuÖğretmenlikten istifa edip geri dönebilir miyim?Meb yönetici kadrosunda 501-601 sayı sıkıntısı.Ortaokul müdür yardımcısı normu artırılmalıdır.Sürekli devamsız öğrenci ve idare baskısıSayın Bakan bu forumu takip ediyor mudur?Başöğretmenlik eğitimleri her branş için ayrı mı?
Sözlük
Son Haberler
Editörün Seçimi
Aralık Ayı Enflasyon Tahmini%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi.