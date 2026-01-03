Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Denetim ve komisyonlar uzmanları tarafından kurulmalı.


03 Ocak 2026 18:29
Denetim ve komisyonlar uzmanları tarafından kurulmalı.

Hocalarım mebin idarecilerinin en güzel yaptığı iş topu karşıya atmak.Şöyleki kantin denetldnecek iki öğretmen bir müdür yardımcısı, taşıma aracı denetlenecek öğretmen müdür yardımcısı,ihale doğrudan temin öğretmen müdüf yardımcısı neye imza attığımızıda bir bilsek ah.Kardeşim yokmu trafik polisin servisini denetlesin her okula bir gün gitsin.Yokmu gıda mühendidin zabıtan hemşiren kamtini denetlesin gereğini yapsın.Hem bu denetimler nekadar sağlıklı ki.Akşama kadar çay içip sohbet ettiği kantincihi idareciye denetlettirmek.TavşNa kaç tazıya tut mantığıyla bu işler hürümdz patlak verir bir gün.


berkaydal
Daire Başkanı
03 Ocak 2026 19:34

Hay ağzına sağlık.

geçen getirmiş müdür servis denetim formu. ne yapağım ben bunu dedim. sen deneteleyeceksin diyor. ya hu ben kolluk muyum, trafik miyim bana ne dedim. Hocam yazı gelmiş diyor. tamam öğretmenin denetleyeceğine dair bir yönetmelik vs var mı? yok. Komisyon denetler yazıyor. ben komisyon muyum? hayır. Velev ki denetledim adam sen kimsin kardeşim polis misin dese ne olacak? o da yok.

koskoca milli günleri okullara sıkıştırdılar. başka resmi krumu yok gibi. iyice suyu çıktı. öğrenci aşısı peşinde koşuyorduk pandemi sayesinde bitti derken her sene katlanarak geliyor. Okulda sorun olunca "sen hallet". veli ile sorun olunca "sen hallet" servis sorun olunca "sen hallet" yemek sorunu olunca "sen hallet".

eğitim. salla.


0109
Aday Memur
03 Ocak 2026 20:18

Aynen hocam

blackdesert
Şef
03 Ocak 2026 20:31

ankaradayım 29 ekim 10 kasım 24 kasım atatürkün ankaraya gelişi kutlamaktan ders işlenmiyor ki.

öğretmen görevli öğrencisi boşta öğretmen görevli değil öğrencisi zeybek dansında yok genel prova yapılacak şu bu

24 kasım öğretmenlik yemini var ilim bilim irfan irşad itikadla alakası yok. tüm memurların sözde etmesi gereken bir yemin öğretmenlere kitlemişler.

23 nisan vesaire okullara kitlemişler

diyeceğim odur ki okullarda eğitim yok çocukların ne dünyasına ne ahiretine bu komisyon denetim işide öyle.

