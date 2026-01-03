Denetim ve komisyonlar uzmanları tarafından kurulmalı.

Hay ağzına sağlık.

geçen getirmiş müdür servis denetim formu. ne yapağım ben bunu dedim. sen deneteleyeceksin diyor. ya hu ben kolluk muyum, trafik miyim bana ne dedim. Hocam yazı gelmiş diyor. tamam öğretmenin denetleyeceğine dair bir yönetmelik vs var mı? yok. Komisyon denetler yazıyor. ben komisyon muyum? hayır. Velev ki denetledim adam sen kimsin kardeşim polis misin dese ne olacak? o da yok.

koskoca milli günleri okullara sıkıştırdılar. başka resmi krumu yok gibi. iyice suyu çıktı. öğrenci aşısı peşinde koşuyorduk pandemi sayesinde bitti derken her sene katlanarak geliyor. Okulda sorun olunca "sen hallet". veli ile sorun olunca "sen hallet" servis sorun olunca "sen hallet" yemek sorunu olunca "sen hallet".

eğitim. salla.