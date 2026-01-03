Denetimler Komisyonlar

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Hocalarım mebin idarecilerinin en güzel yaptığı iş topu karşıya atmak.Şöyleki kantin denetldnecek iki öğretmen bir müdür yardımcısı, taşıma aracı denetlenecek öğretmen müdür yardımcısı,ihale doğrudan temin öğretmen müdüf yardımcısı neye imza attığımızıda bir bilsek ah.Kardeşim yokmu trafik polisin servisini denetlesin her okula bir gün gitsin.Yokmu gıda mühendidin zabıtan hemşiren kamtini denetlesin gereğini yapsın.Hem bu denetimler nekadar sağlıklı ki.Akşama kadar çay içip sohbet ettiği kantincihi idareciye denetlettirmek.TavşNa kaç tazıya tut mantığıyla bu işler hürümdz patlak verir bir gün.


Hay ağzına sağlık.

geçen getirmiş müdür servis denetim formu. ne yapağım ben bunu dedim. sen deneteleyeceksin diyor. ya hu ben kolluk muyum, trafik miyim bana ne dedim. Hocam yazı gelmiş diyor. tamam öğretmenin denetleyeceğine dair bir yönetmelik vs var mı? yok. Komisyon denetler yazıyor. ben komisyon muyum? hayır. Velev ki denetledim adam sen kimsin kardeşim polis misin dese ne olacak? o da yok.

koskoca milli günleri okullara sıkıştırdılar. başka resmi krumu yok gibi. iyice suyu çıktı. öğrenci aşısı peşinde koşuyorduk pandemi sayesinde bitti derken her sene katlanarak geliyor. Okulda sorun olunca "sen hallet". veli ile sorun olunca "sen hallet" servis sorun olunca "sen hallet" yemek sorunu olunca "sen hallet".

eğitim. salla.

