Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Editörler : Pangaea

Başöğretmen Ocak maaşı ne kadar olur? (2026)


03 Ocak 2026 18:44
Başöğretmen Ocak maaşı ne kadar olur? (2026)

25 yıllık basogretmenim Ocak zammı ile maaşım ne kadar olur 1/4 kademe.


tarih-1903
Şube Müdürü
03 Ocak 2026 18:56

daha belli değil


ömer42
Genel Müdür
03 Ocak 2026 19:13

Kaba hesaplamayla 85.5 çıktı hocam. Tabi sendika durumunuz, İlksan, eş ve çoluk çocuk hesabı değiştirir. Pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon oranı da maaşa etki edecek.


bahçesaray
Şef
03 Ocak 2026 20:12
25 yılda, maaşın, nasıl,hangi yöntemle, ne kadar arttığını öğrenemediysen ,vay

Esra Koyuncu
Aday Memur
03 Ocak 2026 20:48

Dedi çok bilmiş

bahçesaray, 5 saat önce
25 yılda, maaşın, nasıl,hangi yöntemle, ne kadar arttığını öğrenemediysen ,vay

bahçesaray
Şef
03 Ocak 2026 21:16
emeklilikte de herhalde maaşım kaç olur diye sorar, devam edersiniz, neyse ayın 6 nda haberleri bakım, Maaşınızı öğrenirsiniz.
Esra Koyuncu, 5 saat önce

Dedi çok bilmiş


Flowersna
Aday Memur
03 Ocak 2026 21:35
52400tl ocakta kaç olur

kimuni
Genel Müdür
03 Ocak 2026 21:39

62-64 küsür civarı zannımca...

Flowersna, 4 saat önce
52400tl ocakta kaç olur

Flowersna
Aday Memur
03 Ocak 2026 21:41
teşekkür ederim

kimuni
Genel Müdür
03 Ocak 2026 21:43

rica ederim de isterseniz malum maaş sitesinden hesaplatın genellikle çok yakın veya aynı maaş çıkıyıor hocam. (Mesela derece kademenizi ve kıdeminizi söylemiş olsaydınız ben ordan hesaplatacaktım ama siz hesaplatın isterseniz..)

iyi günler..

Flowersna, 4 saat önce
teşekkür ederim

Flowersna
Aday Memur
03 Ocak 2026 21:45
msj atamıyorum size
kimuni, 4 saat önce

rica ederim de isterseniz malum maaş sitesinden hesaplatın genellikle çok yakın veya aynı maaş çıkıyıor hocam. (Mesela derece kademenizi ve kıdeminizi söylemiş olsaydınız ben ordan hesaplatacaktım ama siz hesaplatın isterseniz..)

iyi günler..


kimuni
Genel Müdür
03 Ocak 2026 21:49

neden ki?

mesaj ayarlarına baktım ve herkes mesaj gönderebilir olarak ayarlı.

Flowersna, 4 saat önce
msj atamıyorum size

Flowersna
Aday Memur
03 Ocak 2026 21:52
gercekten yazılmıyor neyse 6/1 i derece 9 yıllık memurum
kimuni, 4 saat önce

neden ki?

mesaj ayarlarına baktım ve herkes mesaj gönderebilir olarak ayarlı.


kimuni
Genel Müdür
03 Ocak 2026 21:59

hocam yaklaşık 61.306 (enflasyon oransız)

&

64.859 (da enflasyon oranı eklenince.)

not: bunun içinde maaş farkı yok. o her 6 ayda bir tek seferlik ödeniyor zaten biliyorsunuzdur.

Flowersna, 4 saat önce
gercekten yazılmıyor neyse 6/1 i derece 9 yıllık memurum

yerlikarizma
Aday Memur
03 Ocak 2026 23:22

OZKANSOFT google yaz, bu siteden çok yakın hesaplamalar yapabilirsin


0109
Aday Memur
03 Ocak 2026 23:28

Maaşı almadan zamları yedik


Flowersna
Aday Memur
04 Ocak 2026 00:12
hesapladım enflasyon oranını 17.55 yazdım 65bin diyor çok çıktı
yerlikarizma, 2 saat önce

OZKANSOFT google yaz, bu siteden çok yakın hesaplamalar yapabilirsin

