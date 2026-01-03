Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
25 yıllık basogretmenim Ocak zammı ile maaşım ne kadar olur 1/4 kademe.


daha belli değil


Kaba hesaplamayla 85.5 çıktı hocam. Tabi sendika durumunuz, İlksan, eş ve çoluk çocuk hesabı değiştirir. Pazartesi günü açıklanacak olan enflasyon oranı da maaşa etki edecek.

