YÖKSİS Özgeçmiş Oluşturma Kısmına Girilememesi


03 Ocak 2026 19:53
YÖKSİS Özgeçmiş Oluşturma Kısmına Girilememesi

Merhabalar. Akademik teşvik başvurusu için YÖKSİS'e girebiliyorum ancak özgeçmiş oluşturma kısmına bastığımda sayfa yükleme süreci bitmiyor ve giriş yapamıyorum, hata alıyorum. 2 hafta önce girebilmiştim ancak son 5 gündür deniyorum bir türlü giremiyorum.

Benzer sorun yaşayan var mı? Sorunu çözmek için ne yapabilirim? Teknik destek için bir irtibat adresi/telefonu var mı?


03 Ocak 2026 20:56
Aynı sorunu yaşıyoruz. Cuma'dan bu yana girilmiyor. Sanırım herkes yüklendiği için sistem yoğunluğu kaldırmıyor. Hafta içi düzelecektir muhtemelen.
