Kamu Personeli \ Akademik Personel
Editörler : StMngr

İstifa sonrası geri dönüş ve mahkeme


03 Ocak 2026 20:14
İstifa sonrası geri dönüş ve mahkeme

merhaba,

geçen yıl tarafıma açılan haksız soruşturmalar ve ağır mobbing nedeniyle istifa ettim. disiplin kurul kararı gereği bir alt cezayı aldım. mahkeme o disiplin cezasını da iptal ederek beni haklı gördü. sorum geçen sene istifa etmiş olmama rağmen mobbing nedeniyle, iradem sakatlanarak istifa etmek zorunda bırakıldım. ancak üzerinden 1 yıla yakın bir süre geçti. bu durumda mahkeme dava mı kabul eder mi? yoksa istifa sonrası yapacak bir şey kalmıyor mu?

Çok Yazılan Konular

2025 Ekim Doçentlik BaşvuruMemurluktan akademiye geçmek (maaş ve diğerleri)Sayısal Yöntemler Bilim SınavıKadro İlanına Anabilim Dalı İle Tamamen Alakasız Şartlar Eklenmesi?Sözleşme ve geleceksizlikYÖKSİS Özgeçmiş Oluşturma Kısmına Girilememesi

Sözlük

bi mola radyo yayını 1 Adresi Olmayan Ev 1 güne bir söz bırak 1 herşeyde bir kusur bulmak 1 karnında kelebekler uçuşmak 1 GÜMÜŞ 3 Bir gömleğe 99 lira vermek 1 kar tatili 1 kırmızı buğday 1 hoşa gitmeyen hitap şekilleri 2

Son Haberler

Otomotiv endüstrisi geçen yıl en fazla ihracat yapan sektör olduSarıkamış şehitleri anısına JAK timleri ve komandolar meşaleli kayak gösterisi yaptıMaduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldıElazığ'da korkutan deprem!AA beklenti anketine göre memur zammı belli oldu

Editörün Seçimi

%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifa