İki yıla bir kademe uygulaması devam ediyor mu?


03 Ocak 2026 20:38
İki yıla bir kademe uygulaması devam ediyor mu?

Kalkınmada birinci öncelikli illerde görev yapan ve isteğe bağlı yer değiştirmemiş öğretmenlere her 2 yılda ilave 1 kademe ilerlemesi yapılır. Bu hala geçerli midir bilginiz var mı acaba


Sedattoprak
Aday Memur
04 Ocak 2026 11:33

Geçerli ama birkaç yıl önce zorunlu hizmet aff çıkmıştı. Eğer affa ugramissaniz geçerli olmaz sizin için. Bu şekilde denildi

Toplam 1 mesaj

