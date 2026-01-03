Kamu personeli ortak konular \ Disiplin ve İdari Soruşturmalar
Editörler : E.Kayı Han

İstifa sonrası geri dönüş için mahkeme


03 Ocak 2026 20:42
İstifa sonrası geri dönüş için mahkeme

merhaba,

geçen yıl tarafıma açılan haksız soruşturmalar ve ağır mobbing nedeniyle istifa ettim. disiplin kurul kararı gereği bir alt cezayı aldım. mahkeme o disiplin cezasını da iptal ederek beni haklı gördü. sorum geçen sene istifa etmiş olmama rağmen mobbing nedeniyle, iradem sakatlanarak istifa etmek zorunda bırakıldım. ancak üzerinden 1 yıla yakın bir süre geçti. bu durumda mahkeme dava mı kabul eder mi? yoksa istifa sonrası yapacak bir şey kalmıyor mu?

Çok Yazılan Konular

Danıştay, İdari Mahkemeler, Beraat ve Takipsizlik AlanlarMemur ve Öğretmenlere Disiplin Affı Getirmeyenlerin Amacı ?AYM Yüz Kızartıcı suç ibaresi Anayasaya AykırıdırTsk'da ankesörlü telefon mağdurlarıHukuksal Paylaşım ve Emsal KararlarKanaate dayalı disiplin cezası verilebilirmiMemurlar İçin Disiplin Affı Çıkar Mı?Yargıtay'da dosyası olanlarDisiplin soruşturması sonrası görev yeri değişikliği

Sözlük

karnında kelebekler uçuşmak 1 güne bir söz bırak 1 hoşa gitmeyen hitap şekilleri 2 GÜMÜŞ 3 kırmızı buğday 1 kar tatili 1 Bir gömleğe 99 lira vermek 1 herşeyde bir kusur bulmak 1 bi mola radyo yayını 1 Adresi Olmayan Ev 1

Son Haberler

Otomotiv endüstrisi geçen yıl en fazla ihracat yapan sektör olduSarıkamış şehitleri anısına JAK timleri ve komandolar meşaleli kayak gösterisi yaptıMaduro'nun ilk fotoğrafı paylaşıldıElazığ'da korkutan deprem!AA beklenti anketine göre memur zammı belli oldu

Editörün Seçimi

%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifa