ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BAŞVURU ŞARTI??


03 Ocak 2026 21:07
ÜNİVERSİTE HASTANELERİ BAŞVURU ŞARTI??

İyi akşamlar üniversiteden bu yıl hemşire olarak mezun oldum. Ondokuz Mayıs Üniversitesinin alımı olursa başvurmayı düşünüyorum. Ancak en son alıma çıktıklarında erkek adaylar için askerliğini yapmış veya muaf olmak diye bir ibare var. Benim askerlik durumum ise 2027 yılına kadar tecilli başvururken sorun yaşar mıyım ya da başvurum bu nedenle iptal olur mu? Bilgisi olan birisi yazabilir mi?

