18 yıllık hemşireyim isteğim dışında geçici görevlendirme


03 Ocak 2026 21:52
İyi günler.

Birşey danışmak istiyorum 18 yıllık hemşireyim yenidoğan yoğun bakım, çocuk yoğun bakım 3. Düzey bölümlerinde çalıştım fakat çalıştığım hastaneler sertifika aldırmadı.

Kadrolu devlet memuruyum 3/2 derece kademem il içi tayin le evime yakın bir hastaneye atandım. Sertifikam yok aşı birimine verdiler birim değişikliği istedim çocuk yoğun bakıma verdiler. Sorun şu çalıştığım hastanede bircok hemşireyi görevlendirilmeye gönderiyorlar başka hastanelere ve bunu kura ile yapıyorlar. Fazla mesai de çalışmalarına rağmen görevlendirme yapılıyor ihtiyaç varmış.Benim kıdemimin bir önemi yok oraya yeni başladığım için 18 yıl sonra 41 yaşındayım başka bir hastaneye geçici çalışmaya gitmem gerekebilir çünkü kura çekiyorlar.Bu durumda yasal bir hakkım var mı bana ne önerirsiniz?

