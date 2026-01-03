Kamu Personeli \ Belediye ve Üniversite Personeli
Editörler : bilgisayartekniker

üniversite hastanesi maaş


03 Ocak 2026 22:02
üniversite hastanesi maaş

üniversite hastanesinde sağlık teknikeri laborant vs olarak çalışan var mı ne kadar maaş alıyorsunuz? teşvik vs çok mu az dedikleri gibi

Çok Yazılan Konular

Sağlık bakanlığndan belediyeye geçiş.Zabıta Memuru olarak görev yapılan sürenin alt hizmetten sayılıp sayılamayacağıİstanbul avrupa yakasında belediye mühendis maaşları hakkında Belediyeye Naklen AtamaGaziantep üniversitesi hastanesi personel alımıSözleşmeli memur şeflik yapabilir mi?

Sözlük

kar tatili 1 bi mola radyo yayını 1 Adresi Olmayan Ev 1 kırmızı buğday 1 hoşa gitmeyen hitap şekilleri 2 karnında kelebekler uçuşmak 1 herşeyde bir kusur bulmak 1 güne bir söz bırak 1 Bir gömleğe 99 lira vermek 1 GÜMÜŞ 3

Son Haberler

Netanyahu'dan Trump'a tebrikAK Parti'den üye sayısına ilişkin paylaşımEmekli Öğretmen Beşiktaş'ın tarihi stadına 'Mirasçı' çıktı!Otomotiv Sektörü İhracatta Şampiyon OlduTrump'ın bir sonraki hedefi belli oldu! İki ülkenin ismini verdi

Editörün Seçimi

%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifa