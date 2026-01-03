Piktes sınıfları

Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Piltes sınıfı açan yanıyor.Bu sınıftaki öğrenciler e okulda görünmelerine rağmen mebbiste görünmüyor.Sınıf mevcudu kadar eksik çekiyor mebbis sistemden.Çok garip bunun çözülmesi lazım bu gidişle kimse açmaz idareciler norm fazlası oluyor sayı düşünce.

