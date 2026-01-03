Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Norm fazlası ataması ne zaman yapılacak?


03 Ocak 2026 23:46
Norm fazlası atamaları bu sene ilk defa bakanlık yapacak. Kriterlerde değişiklik oldu mu qcaba ?

Önceden bölge ayrımı vardı? Bölgedeki kişi atamada öncelikli oluyordu. Şimdi sadece puan üstünlüğü mü olacak?

Normalde Kasım'da yapilan bu atama Ocak ayında hala yapılmadı. Net bir tarih bilgisi var mıdır?

