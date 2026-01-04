Kamu Personeli \ Emniyet Genel Müdürlüğü
Editörler : LanetCüneyt Barışoglu

04 Ocak 2026 10:52
2. şark tamamlamadan batıya dönüş
selamlar eşimin görevi için 2. şarka geldim eylül 2026 1 sene olacak. eşim batıya dönecek genel atamada (asker ) bende onunla mazeret verip dönebilrim değil mi ilk şarkımı tamamlamıştım zaten daha önce

