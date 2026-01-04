Kamu Personeli \ Adalet Bakanlığı
Editörler : E.Kayı Han

2026 cte öğretmen alımı


04 Ocak 2026 12:39
2026 cte öğretmen alımı

Olacak mı kurum dışından?

Çok Yazılan Konular

Katiplik Çok Zor, Nasıl Kurtulurum?ÜDS Başvurularında Hakkımın Yendiğini Düşünüyorum, Dava Hakkım Var mı?Kar, Hava Koşulları, Olağanüstü DurumlarAdli tıp faturası geldikten sonra dosyada gider avansı kalmayınca ne yapıyorsunuzAdalet hizmet sınıfı2016 toplu sözleşmesinde verilen 1 dereceden faydalanamamak.Şube Müdürlüğüne Giren Var Mı?CTE ÜDS Gıda Teknisyenliği Bu Başlık Altında Bilgi Paylaşımında BulunabilirizZam ve Tazminatlar artırıldıEğitici Olmuş Var mı?

Sözlük

şu an çalan şarkı 1 kırmızı buğday 1 herşeyde bir kusur bulmak 1 karnında kelebekler uçuşmak 1 kavga sırasında ceketi çıkarmak 1 Adresi Olmayan Ev 1 bi mola radyo yayını 1 kar tatili 1 Bir gömleğe 99 lira vermek 1 güne bir söz bırak 1

Son Haberler

Başsavcılık 'Bedri Usta' hakkında resen soruşturma başlattı8 gündür kayıp Elif Kumal'dan henüz iz yokYüzyılın Konut Projesi'nde kura çekimleri sürüyorKar bitti, araba bulma mesaisi başladıİsrail'in, Gazze'ye saldırılarında can kaybı 71 bin 386'ya yükseldi

Editörün Seçimi

%17.57 + 1. 000 TL kesinleşen memur zammıUzmana doktora memura gelince bütçe yok, temizlikçiye güvenliğe gelince 4 tediye 2 ikramiye2026 Ocak Maaşlarımızı YazalımBütün Devlet Memurlarını Temizlik İşçilerine Maaş Olarak Ezdiren Kamusen ve Memursen ÜyelerineKurt yapmaz bu taksimi kuzulara şah olsa!Üst Düzeyin Maaşı Uçtu, Taşra Memuru Açlığa Terk EdildiTÜİK Enflaslon Farkı 0,87 şaka gibi2026 Yılı Tükeniş Yılı OlacakBöyle olacağı belliydi. Memursen ve Kamusen İstifa