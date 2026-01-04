Kamu Personeli \ Milli Eğitim Bakanlığı
Bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.


04 Ocak 2026 14:10
Bayrakları bayrak yapan üzerindeki kandır. Toprak eğer uğrunda ölen varsa vatandır.

Gençlik bir milletin temel yapı taşı, dinamik gücü, geleceğinin garantisidir.

Bireyler devleti, onun varlığını ilk kez okullarda görürler.

Okullar bireylerin devleti tanıdıkları ilk yerdir.

Bahçesinde bayrağımızın dalgalandığı, vatana millete hayırlı bireyler yetiştirilmek amacıyla inşa edilmiş okullarda öğrencilere vatan sevgisi bilincinin verilmesi çok önemlidir.

Kültürümüz, tarihimiz bizi biz yapan değerlerimizdir. İslamın kılıcı olarak tarihte adından söz ettiren bizlerin bugünlere gelişini sağlayan; vatan, millet, hürriyet ve bağımsızlıktan asla taviz vermeden sonu ne olursa olsun bu uğurda mücadeleden vazgeçmeyişimizdir.

Bu doğrultuda devlet adına çocuklarımızı, gençlerimizi vatanını, milletini sevip, sayan, yüceltmeye çalışan ahlaklı bireyler olarak yetiştiren öğretmenlerimizin desteklenmesi, itibarının korunması çok önemlidir.

